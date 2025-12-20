Le président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec, le Dr Gilbert Boucher, a prévenu la population que les cas de grippe sont en forte hausse à l’approche du temps des Fêtes. Le CISSS de la Montérégie-Centre a indiqué pour sa part que ses équipes à l’urgence de l’Hôpital Charles-Le Moyne sont fortement sollicitées.



Le Dr Boucher a notamment indiqué que la saison de la grippe est précoce cette année et que la souche H3N2 pourrait être l’une des causes de cette prolifération des cas.



Le CISSS pour sa part a souligné qu’il y a des solutions si le problème n’est pas urgent, tels que de communiquer d’abord avec Info-Santé 81, un pharmacien, une clinique médicale ou une infirmière en CLSC : https://clients3.clicsante.ca/80007/take-appt



Le formulaire en ligne pour les demandes non urgentes : https://gap.soinsvirtuels.gouv.qc.ca/fr



L’organisme a aussi rappelé les bons gestes pour prévenir les virus, soit de laver ses mains souvent au savon pendant au moins 20 secondes; couvrir sa bouche et votre nez quand on tousse ou éternue; porter un masque si on est malade et que l’on doit sortir; rester à la maison dans la mesure du possible.



Il est à noter qu’au moment d’écrire ces lignes, soit le 20 décembre à 13h30, l’urgence de l’Hôpital Pierre-Boucher affiche de son côté un taux d’occupation de 151% alors qu’il se situe à 123% pour l’ensemble des établissements de la Montérégie.



