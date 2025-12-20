Les policiers Service de police de l’agglomération de Longueuil ont effectué, le 17 décembre, des perquisitions en matière de stupéfiants dans des résidences situées à Longueuil, Saint-Amable et McMasterville.



C’est à la suite d’informations reçues du public que les agents ont pu démanteler et mettre un terme aux activités d’un réseau de trafic de stupéfiants, qui s’adonnait principalement à la vente de cocaïne et de drogues de synthèse.



Sur place, le service de policier a procédé à la saisie de 11 imitations d’armes à feu, près de 420 g de cocaïne, plus de 20 g de crack, plus de 2 600 comprimés de drogue de synthèse (méthamphétamine), environ 14 000$ en argent canadien et un poing américain.



La valeur totale de ces saisies est estimée par le SPAL à plus de 80 500$. Cette opération visait cinq hommes ainsi que deux femme, âgés respectivement de 25 à 67 ans. Ces perquisitions ont été effectuée en collaboration avec la Sûreté du Québec et la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent.



Cet article a été lu : 8