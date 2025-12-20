Pour une deuxième année consécutive, l’école de danse latine Toca Danse associe son Bal d’hiver à une cause caritative. L’événement, qui se tiendra le samedi 31 janvier à Boucherville, permettra d’amasser des fonds pour la Maison Source Bleue, un organisme reconnu pour son rôle essentiel en soins palliatifs.



Dans le cadre de cette soirée, Toca Danse versera 5$ par billet vendu à l’organisme et organisera un encan silencieux afin de maximiser les retombées. «Nous sommes fiers de pouvoir utiliser notre voix pour mettre en lumière la Maison Source Bleue », souligne la fondatrice et propriétaire de Toca Danse, Ilham Rouissi, qui salue également l’engagement des élèves envers cette cause.



Événement phare de l’école, le Bal d’hiver débute par un cocktail d’accueil avant de laisser place à une piste de danse animée.



Depuis 2024, Toca Danse s’engage à remettre une partie des profits de son Bal d’hiver à un organisme local. L’an dernier, l’initiative avait permis de verser 620$ à Fillactive, un organisme soutenant l’activité physique chez les adolescentes.



L’encan silencieux se déroulera du 5 au 30 janvier dans les locaux de Toca Danse et sera ouvert à l’ensemble de la population. Le montant total amassé sera dévoilé le soir du Bal d’hiver.

