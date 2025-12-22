Quand l’hiver s’installe et que les terrains extérieurs disparaissent sous la neige, pas question pour autant de mettre nos sports d’été sur pause. Soccer, pickleball, golf ou même baignade : plusieurs centres de la région permettent de bouger, de s’entraîner et de s’amuser à l’abri du froid. Voici cinq adresses où prolonger l’été, même au cœur de la saison hivernale.

Soccer IQ

Aménagé dans une portion de l’ancien cinéma Guzzo, Soccer IQ propose un environnement intérieur pensé pour les passionnés de ballon rond. Le centre comprend trois cages d’entraînement, idéales pour les exercices de tirs ou les matchs à effectif réduit (3 contre 3 ou 4 contre 4), des stations interactives pour développer les habiletés techniques ainsi qu’une salle d’entraînement complète.

📍 3574, rue Margaret, Greenfield Park

ZAC Pickleball

Ouvert depuis septembre 2024, ce centre intérieur entièrement consacré au pickleball permet de poursuivre la pratique du sport peu importe la météo. On y trouve 11 terrains professionnels, des vestiaires avec douches, un café-bar et même un espace de jeux. Une adresse conviviale pour rester actif tout l’hiver.

📍 3390, boul. Taschereau, Greenfield Park

Le 19

Nouveauté à Delson, Le 19 s’adresse autant aux mordus de golf qu’à ceux qui cherchent une activité originale à partager entre amis. Le centre regroupe huit simulateurs haut de gamme, dont quatre multisports, des espaces VIP ainsi qu’un bar et une salle à manger. De quoi travailler son élan… ou simplement passer une bonne soirée.

📍 181, chemin Saint-François-Xavier, Delson

Sportplex

À l’été 2025, la Régie Beau-Château a bonifié son offre de services, transformant le Sportplex en véritable terrain de jeu intérieur. On y retrouve deux surfaces synthétiques, deux surfaces de dek hockey 4 contre 4, un terrain de basketball 3 contre 3, des terrains de badminton et de pickleball, un gymnase (volleyball, futsal, hockey cosom) ainsi qu’une piste de course à trois corridors.

📍 195, boul. Brisebois, Châteauguay

Cité des arts et des sports

Au cœur de Salaberry-de-Valleyfield, ce centre d’activité physique permet de garder un pied dans l’été grâce à ses installations aquatiques. Piscine, pataugeoire et salles d’entraînement sont accessibles toute l’année. Durant le congé des Fêtes, certaines périodes de baignade libre se déroulent même avec des structures gonflables (sur réservation à compter du 20 décembre).

📍 100, rue Saint-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield