Le Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent (CPBSL) lance un «appel urgent» à la population pour signer avant le 29 janvier la pétition e-6836 adressée au gouvernement fédéral.



Cette pétition vise à soutenir la recommandation du Comité permanent des transports pour réduire l’impact de la navigation commerciale sur l’érosion des berges dans le corridor des Grands Lacs et du Saint-Laurent.



La présidente du CPBSL, Micheline Lagarde, souhaite que le gouvernement fédéral fasse comme auparavant, soit de réinstaurer un programme de protection des berges. Elle lui demande aussi de ne pas abandonner les citoyens, en investissant dans des ouvrages de protection qui «contribueront à la santé du fleuve et de son environnement».



Mme Lagarde a rappelé que le manque de mesures environnementales face à l’augmentation du trafic maritime cause une érosion sévère des berges et la disparition d’îles. Elle invite à signer et partager la pétition e-6836 avec le plus de gens possible.







