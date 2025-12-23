Savais-tu que ton site web peut te parler ? Non, pas avec des mots — mais avec des comportements. Et l’un des meilleurs moyens de décoder ces comportements, c’est avec un outil appelé heatmap, ou carte de chaleur.

Chez Vertiga, on adore les données, mais surtout quand elles sont faciles à comprendre et qu’elles mènent à des actions concrètes. C’est exactement ce que permet une analyse heatmap sur un site web.

Une heatmap, c’est quoi ?

Imagine une carte thermique superposée à une page de ton site. Elle met en couleur les zones qui attirent le plus l’attention des visiteurs.

Rouge, orange = zones très sollicitées (clics, mouvements de souris, attention).

(clics, mouvements de souris, attention). Bleu = zones ignorées.

Il existe plusieurs types de heatmaps :

Les cartes de clics : où tes visiteurs cliquent réellement.

: où tes visiteurs cliquent réellement. Les scrollmaps : jusqu’où ils descendent dans une page.

: jusqu’où ils descendent dans une page. Les cartes de mouvement : où ils déplacent leur souris (souvent un indicateur d’attention).

Pourquoi c’est utile ?

Parce qu’un bon design ne garantit pas toujours une bonne expérience utilisateur. Ce qui compte, c’est comment les gens interagissent réellement avec vos pages.

Voici quelques exemples concrets :

Ton bouton “Acheter” est trop bas sur la page ? Les gens ne le voient même pas.

Un lien important reçoit zéro clic ? Peut-être qu’il n’attire pas l’œil.

? Peut-être qu’il n’attire pas l’œil. Les visiteurs cliquent sur une image non cliquable ? Ils sont confus.

Résultat : la heatmap ou carte de chaleur te montre ce qui fonctionne et ce qui freine la navigation ou les conversions.

Comment ça fonctionne ?

Une fois l’outil activé , on attend quelques jours ou semaines selon le trafic, puis on analyse les cartes de chaleur obtenues pour repérer les zones d’intérêt… et celles à optimiser. Cette analyse heatmap de ton site web se fait sans interrompre la navigation, et sans nécessiter de sondage ou formulaire.

Des décisions basées sur des faits

La force d’une analyse heatmap site web, c’est qu’elle remplace les hypothèses par des observations. Plus besoin de deviner si tes appels à l’action sont efficaces : tu as la réponse, visuellement.

« Un bon design, c’est bien. Un design testé, c’est mieux. »

Envie de voir ce que ton site a dans le ventre ?

Parlons-en.