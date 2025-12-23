La Ville de Boucherville a fait savoir qu’une nouvelle station Communauto est maintenant disponible sur son territoire.



Cette nouvelle station est située à l’hôtel de ville et s’ajoute aux deux stations déjà en service dans le stationnement incitatif situé au 220, boul. de Montarville (une voiture), ainsi que dans le stationnement du supermarché Métro Sabrevois, situé à l’angle des rues Samuel-De Champlain et Albanel (une voiture).



Par ce geste, la Ville veut faciliter les déplacements durables de ses citoyens. Elle rappelle du même coup qu’il y a plusieurs autres moyens de se déplacer à Boucherville : boucherville.ca/infos-pratiques/transport/se-deplacer/.



Pour en savoir plus sur les services communauto.com/.



