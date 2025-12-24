Les maires de Varennes et Sainte-Julie ont été nommés récemment à des postes clés à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et à la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent.



De son côté, Martin Damphousse a été nommé au comité exécutif de la CMM et au conseil d’administration de l’ARTM.



Rappelons à ce sujet que la CMM regroupe 82 municipalités, dont 40 de la Couronne Sud. Elle joue un rôle important en matière d’aménagement du territoire, de développement économique, d’habitation, d’environnement et de transport collectif à l’échelle du Grand Montréal.



Quant à l’ARTM, l’organisme est responsable de la planification, de l’organisation et du financement du transport collectif dans la région métropolitaine afin d’offrir une mobilité la plus efficace possible.



Le maire de Varennes entend «porter la voix des municipalités de la Couronne Sud au sein des grandes instances métropolitaines».



«C’est un privilège de pouvoir contribuer activement aux décisions qui façonnent l’avenir de la région métropolitaine, particulièrement en matière d’aménagement du territoire et de mobilité durable. Je souhaite faire valoir les réalités et les priorités des municipalités de la Couronne Sud dans un esprit de collaboration et de développement équilibré», a spécifié le maire Damphousse.



Pour sa part, Mario Lemay a été nommé vice-président du conseil d’administration de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent.

Elle regroupe dix-sept municipalités de la Rive-Sud de Montréal, toutes membres de la CMM. Le conseil a pour mandat d’administrer la Régie et se réunit mensuellement pour prendre des décisions, avec des séances publiques tenues à Sainte-Julie.







