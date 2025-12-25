Une catastrophe cosmique se prépare à Boucherville et la Ville compte sur ses jeunes citoyens pour sauver la planète, rien de moins! Elle propose un parcours interactif qui entraîne petits et grands dans une mission loufoque et pleine de rebondissements, conçue avec l’auteur de la célèbre BD L’Agent Jean.



La Ville a expliqué qu’à l’aide d’un téléphone intelligent, les personnes intéressées devront numériser un code QR situé à l’entrée du jeu, c’est-à-dire à l’intersection des rues De Brouage et Thomas-Pépin, et le code d’activation est : ajbvl



L’application mobile Parcours Ludiques guidera par la suite les participants durant toute l’activité pour valider les réponses des épreuves et fournir des indications et des indices. La durée de cette activité gratuite est d’environ 60 minutes et elle s’adresse principalement aux familles et aux groupes d’amis dont l’âge se situe idéalement entre 7 et 12 ans.



Le parcours sera accessible jusqu’au 20 mars et la Ville rappelle que les sentiers sont naturels, qu’ils ne sont pas entretenus et elle suggère à ses citoyens de s’habiller chaudement.



