La Ville de Sainte-Julie a rappelé que la collecte du bac noir prévue le 24 décembre a dû être reportée au 27 décembre à la demande du fournisseur de service qui n’a pas pu respecter le calendrier prévu.



Pour sa part, la MRC de Marguerite-D’Youville, responsable de ce service de collecte, a souligné que l’écocentre ainsi que l’écoboutique sont fermés jusqu’au 2 janvier inclusivement.



Matières résiduelles : des changements



La MRC a aussi précisé que des changements s’en viennent dès janvier dans la gestion des matières résiduelles. Elle a lancé le mois dernier la nouvelle plateforme Tri-Facile, un nouvel outil destiné à aider les citoyens à mieux gérer leurs matières résiduelles et à adopter des pratiques plus écologiques au quotidien.



Tri-Facile est accessible gratuitement avec un ordinateur, une tablette ou encore un téléphone intelligent. Elle est disponible à même le site Internet de la MRC et des municipalités de Varennes et Sainte-Julie, et en version mobile dans les boutiques d’applications Apple et Android.



Par cette application, la population peut avoir accès, en temps réel, à l’ensemble des informations relatives à la gestion de leurs matières résiduelles.



Ce qu’il faut retenir



Le calendrier des collectes ne sera pas envoyé par la poste. Il sera imprimable à partir de Tri-Facile. Il faut vérifier son calendrier, car certaines journées de collectes auront peut-être changé par rapport à 2025 pour le bac noir.



La collecte du bac noir aux trois semaines se poursuivra à l’année désormais.



La collecte du sapin et des volumineux se feront sur inscription dans Tri-Facile.



Il est possible de consulter la foire aux questions pour trouver réponses aux interrogations en lien avec les changements à venir.



Pour en savoir plus sur Tri-Facile : Gestion de vos matières résiduelles avec Tri-Facile! | MRC de Marguerite-DʼYouville







