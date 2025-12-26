Le 22 décembre, un appel a été logé vers 5h49 du matin à l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie pour un feu de bâtiment agricole situé sur la rue Principale à Sainte-Julie. Les pompiers de la municipalité sont intervenus pour un incendie impliquant des tracteurs, avec propagation à un bâtiment. Des collègues de Varennes et Saint-Amable sont venus porter assistance à leurs confrères de Sainte-Julie.



