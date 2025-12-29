Que ce soit l’installation d’une piste pumptrack, de stations de vélos en libre-service ou d’un espace de lecture et de détente dans un parc, il y a plusieurs projets qui ont été initiés par des jeunes et qui ont vu le jour dans la ville.



Encore une fois, les citoyens âgés de 10 à 17 ans sont invités à découvrir l’univers de la politique municipale et à soumettre un projet en participant au conseil jeunesse.



Dans le cadre de ce programme, huit jeunes auront l’occasion de participer à deux soirées immersives afin d’approfondir leurs connaissances du milieu municipal et vivre une véritable séance du conseil municipal.



Le 3 février, ils participeront à une soirée de travail aux côtés d’élus et d’employés municipaux, où ils pourront parfaire leur projet proposé. Par la suite, le 10 février, ils présenteront leur projet lors d’une séance spéciale du conseil municipal, diffusée en direct sur la page Facebook de la Ville.



Les jeunes intéressés doivent remplir le formulaire d’inscription disponible dans la section Conseil municipal jeunesse du site Web de la Ville et soumettre leur projet, sous forme écrite ou vidéo, d’ici le jeudi 22 janvier.



«Le conseil municipal jeunesse permet aux jeunes de mieux comprendre le fonctionnement de la Ville et de faire entendre leurs préoccupations. Au cours des dernières années, plusieurs projets issus du conseil municipal jeunesse ont vu le jour, comme une zone de lecture et de détente au parc du Sorbier, une pumptrack au parc Desrochers et l’ajout d’une table de tennis de table au parc Edmour-J.-Harvey», a rappelé le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



Cet article a été lu : 87