Plus d’une centaine de personnes ont pris part cette année au Rendez-vous économique de la MRC de Marguerite-D’Youville. L’événement tenu récemment a notamment permis d’apprendre que la région affiche l’un des taux de création d’emplois les plus élevés au Québec, avec une forte croissance soutenue par divers secteurs économiques.«Notre MRC affiche l’un des taux de création d’emplois les plus élevés au Québec, et cela se reflète dans l’engouement que nous voyons ce soir. Ce rendez-vous illustre une fois de plus la force de notre milieu et l’importance de travailler ensemble pour faire progresser notre région», a mentionné le préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville, Daniel Plouffe.Au cours de la soirée, Jocelyn Gagnon, consultant chez Espaces Stratégies, a présenté la nouvelle planification stratégique et le plan d’action 2026-2030 du Service de développement économique (SDE) de la MRC. Cette démarche guidera les interventions de la MRC et du SDE au cours des prochaines années pour soutenir la croissance des entreprises et l’attractivité du territoire.Le préfet a précisé que la MRC démontre une forte croissance soutenue par divers secteurs comme la construction, la logistique ainsi que les énergies renouvelables, et qu’elle se démarque par une économie diversifiée et des investissements importants. Ce dynamisme se traduit par des augmentations notables de l’emploi et une attractivité constante pour les entreprises, malgré un contexte de rareté de main-d’œuvre.Parmi les indicateurs clés de la croissance, on note que la MRC a enregistré une croissance de l’emploi de 3,5% en 2024, ce qui est parmi les plus fortes de la région métropolitaine.Le taux de chômage de 2,7 % en 2025, est bien inférieur à la moyenne provinciale et témoigne d’un marché du travail très actif.On remarque également que la construction (+15,2 %), les énergies renouvelables (Greenfield Global, Hitachi Energy), et la logistique (projet du Port de Montréal) sont des piliers de cette expansion qui devrait se faire sentir au cours de l’année 2026.