Le chemin vers les Jeux olympiques est ardu et sinueux, mais le patineur de vitesse, Victor Roy-Lafrance, a franchi récemment une étape encourageante. L’athlète originaire de Boucherville a décroché un financement et un accès accéléré aux Jeux olympiques grâce au camp des recrues RBC, un programme de recherche de talents.



Cet accomplissement mérite d’être souligné, car le jeune homme de 21 ans faisait partie des quelques 2 500 athlètes âgés de 14 à 25 ans qui participaient cette année au camp des recrues RBC, un programme annuel à l’échelle nationale organisé en partenariat avec le Comité olympique canadien et les instituts régionaux du sport canadien.



Par la suite, seulement 100 athlètes ont été invités à la finale, qui s’est tenue à Vancouver le 1er novembre, et 35 finalistes ont été sélectionnés pour bénéficier d’un financement, dont Victor Roy-Lafrance.



«Victor est très compétitif par rapport à nos meilleurs patineurs canadiens, ayant atteint la finale A des Championnats canadiens de patinage de vitesse sur courte piste à quatre reprises sur neuf dans sa tentative de se qualifier pour l’équipe internationale de course de cette année», a mentionné Jeffrey Scholten, entraîneur adjoint des programmes nationaux.



«Les quatre prochaines années s’annoncent très prometteuses pour Viktor, qui a déjà réalisé des performances exceptionnelles et qui a encore beaucoup de marge de progression», a-t-il ajouté.



En plus du financement, les athlètes sélectionnés ont obtenu une place dans le programme national de développement avec l’un des sports partenaires et bénéficient du mentorat des athlètes olympiques de RBC.





