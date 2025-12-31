Patrice L’Écuyer apparaît à la télévision 52 semaines par année, mais le connaît-on vraiment ? Après seulement 32 ans d’absence sur scène, son spectacle solo d’humour qui sera présenté au Collège Saint-Paul de Varennes le 7 février, nous donne une incursion dans son univers.

Pas de détecteur de mensonges dans cette performance qui va épater les spectateurs. Que de la vérité vraie et surprenante.

«J’amène le monde dans ce que j’ai vécu, indique l’entertainer. Ma vie que je raconte, les gens vont pouvoir s’y identifier. Mais ils vont comprendre que je suis la plus grande victime, avec tous mes travers.»

Comédien, animateur, improvisateur, il a été des plus grands succès télévisuels des dernières décennies.

Nombreux Bye Bye, Blanche ou L’union fait la force ne sont que quelques-uns des projets qui lui ont permis de tisser un lien serré avec les téléspectateurs.

«C’est particulier, j’ai une histoire avec le public, confie-t-il. Les gens ont l’impression de m’avoir vu hier. Habituellement, je rentre dans leur salon. Tandis que là, je les amène dans ma vie, sur scène, devant eux.»

Longue carrière

La dernière fois qu’il était monté sur scène pour un spectacle, c’était en 1993 avec son comparse Bernard Fortin.

«Je n’avais pas peur de remettre le pied sur la scène, assure M. L’Écuyer. Ma crainte, c’était que ça n’intéresse pas les gens. J’ai donc fait un acte de foi avec mes deux co-auteurs [Marc Gélinas et Nicolas Lemay]. C’est tellement drôle, je me sens comme une bibitte.»

La télévision était une boîte à images qui réunissait les Québécois il n’y a pas si longtemps. Elle a permis à Patrice L’Écuyer d’atteindre un statut de mégastar.

«Une femme est venue voir mon spectacle avec son époux qui est atteint d’Alzheimer, raconte-t-il. Elle était émue parce que je lui ai redonné son mari pendant deux heures. Il se rappelait de tout. J’étais bouleversé. J’ai compris que je n’avais pas fait ça dans le vide. Je prends conscience de ça.»

Direct, Spice Girl et Steve Martin

Son one-man-show lèvera le voile sur les secrets de coulisses du premier Bye Bye qui a été diffusé en direct. Une revue de l’année qui a bien failli ne jamais être mise en ondes en raison des défis.

Des anecdotes avec la Spice Girl Geri Halliwell et l’humoriste et comédien Steve Martin viennent aussi ponctuer la performance de M. L’Écuyer.

Loin des caméras ou d’un studio, ce spectacle permet à l’artiste de s’amuser, comme à l’époque de Merci beaucoup il y a 32 ans.

«J’adore ça la tournée, fait remarquer Patrice L’Écuyer. C’était différent en groupe. Maintenant seul, il y a quelque chose de très familial dans la rencontre. Je retrouve du monde que je n’avais pas vu depuis longtemps. J’ai vraiment du plaisir.»

Après seulement 32 ans d’absence sur scène de Patrice L’Écuyer sera présenté sur la scène du Collège Saint-Paul de Varennes le 7 février. (Photo Éric Myre : gracieuseté)