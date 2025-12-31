Un rapide survol des réseaux sociaux dans la région permet de constater que les vols de colis déposés au pied des portes des résidences par les services de messagerie pullulent, en particulier en cette période des Fêtes.



Pour sa part, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), a partagé une vidéo afin de donner des conseils aux personnes qui commandent en ligne des objets qui doivent ensuite être livrés. Le message a suscité plus de 600 réactions et près de 150 commentaires de gens qui, pour la plupart, ont eux-mêmes vécus une situation choquante.



«Vous pouvez demander à un voisin ou une personne de confiance de venir chercher le colis pour vous», a fait valoir Mélanie Mercille, porte-parole du SPAL.



«Vous pouvez également vous munir d’une armoire à colis sur votre perron. Vous pouvez vous munir d’une caméra de surveillance et vous pouvez aussi vous inscrire au registre de caméra sur le site de la Ville de l’agglomération de Longueuil», a-t-elle ajouté.



Parmi les nombreux commentaires, une citoyenne a fait remarquer qu’il est plus sécuritaire de les faire livrer dans un des points de dépôt, qui sont habituellement dans une pharmacie ou un dépanneur.



Une autre a recommandé d’utiliser le service de Postes Canada, car les employés n’ont pas l’autorisation de laisser les colis à l’extérieur; ils doivent laisser une carte d’avis en cas d’absence du client.



Une autre a souligné qu’elle demandait que le colis soit livré à l’adresse de son bureau lorsqu’elle travaille, ce qui a réglé ses problèmes, a-t-elle assuré.

Un autre citoyen a rappelé qu’il est possible, la plupart du temps, de suivre, grâce à une application, les étapes de la livraison du colis, diminuant ainsi les risques qu’il demeure longtemps au pied de la porte.



Il est important de prendre note que, selon l’Office de la protection du consommateur, une entreprise qui inclut la livraison dans la transaction a l’obligation de s’assurer que vous obtenez vos achats, mais si vous avez opté pour la clause de non-signature, elle peut se décharger de toute responsabilité en cas de vol.



