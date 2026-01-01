De l’actualité municipale aux enjeux qui ont retenu l’attention, l’année écoulée n’a pas manqué de moments forts. Nous vous proposons un retour en 23 points sur ce qui a marqué 2025.





Rétro Boucherville et Longueuil





Boucherville: le développement du secteur Le Terroir en suspens



Le dossier du secteur Le Terroir, à Boucherville, qui a fait l’objet d’une poursuite réglée hors cour en février 2024, connaît de nouveaux rebondissements. Alors que les promoteurs espéraient entamer la construction de 1 050 unités d’habitation en 2025, le ministère de l’Environnement du Québec (MEQ) a jugé que le certificat d’autorisation délivré en 2008 n’était plus valide. Résultat : le projet de développement est à nouveau retardé et pourrait ne pas voir le jour avant 2026 ou 2027, si les autorisations sont finalement obtenues.



Le prix des maisons frôle le million à Boucherville



Le prix moyen des maisons à Boucherville atteint presque le million de dollars. Selon les données de l’équipe d’analyse de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), le prix moyen d’une propriété sur le marché de la revente se situe, à la mi-année, à 916 560$, soit une hausse de 13% sur un an, et de 62% sur cinq ans.



Pesticides :Boucherville dit non à l’assouplissement



À la suite des résultats d’une consultation publique, la Ville de Boucherville tranche et maintient tel quel le règlement municipal encadrant l’utilisation des pesticides et des engrais, même s’il est plus strict que les normes provinciales.



On fait la passe aux poissons



Une nouvelle passe migratoire pour les poissons est aménagée dans le parc de la Frayère, à Boucherville, au coût de 1.1 M$. Conçu par Canards Illimités et le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les Changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), l’ouvrage permet une remontée optimale de certaines espèces vers la frayère, l’une des plus importantes de la plaine inondable du fleuve Saint-Laurent, entre Montréal et le lac Saint-Pierre.



Fleuve en déficit d’eau



Durant la période estivale, le fleuve Saint-Laurent atteint son plus bas niveau depuis 2021, une situation qui fait l’objet d’une étroite surveillance. On craint que la navigation commerciale et d’autres usages du fleuve soient affectés.



Levée de boucliers dans le quartier Normandie à Boucherville



À la suite d’une vague de protestations, le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) confirme, en juillet, qu’il renonce à son projet de transformer la nouvelle école primaire en construction dans le parc de Normandie, à Boucherville, en école transitoire pour les six prochaines années.



Le Centre des générations rêve plus grand



Trop petit pour la générosité des donateurs, le Centre des générations de Boucherville rêve plus grand. Après 30 ans à soutenir les organismes communautaires grâce à sa ressourcerie, le Grenier des Aubaines, l’organisme philanthropique veut franchir une nouvelle étape : déménager dans des locaux plus vastes afin de récupérer davantage d’articles, détourner plus de biens de l’enfouissement et redonner encore plus à la communauté.



La population de cerfs en hausse de 33 %



La population de cerfs de Virginie explose à Boucherville. Entre 2024 et 2025, leur nombre a fait un bond de 33%, atteignant un niveau largement supérieur à la capacité de support des écosystèmes. Malgré tout, la Ville assure qu’il n’est pas question d’emboîter le pas à Longueuil en procédant à l’abattage pour contrôler le cheptel. Elle privilégie plutôt des techniques de stérilisation ou de relocalisation, tout en demeurant pour l’instant en mode observation.



Répartition des élèves à Boucherville axée sur la stabilité



L’ouverture d’une huitième école primaire à Boucherville a forcé la refonte du plan de découpage scolaire. Après avoir tenu une consultation publique en octobre, le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) assure avoir entendu le message des familles. Dans le nouveau plan de répartition adopté officiellement, la stabilité des élèves est placée au cœur des décisions.



Jean Martel obtient un 5e mandat



Jean Martel est réélu sans opposition et demeure maire de Boucherville pour un cinquième mandat consécutif. Il entame ainsi une nouvelle étape à la tête de la Ville. C’est la deuxième fois que l’élu obtient un mandat par acclamation, la première remontant à 2021.



Centre multifonctionnel: Boucherville reprend sa gestion



La Ville de Boucherville assumera directement la gestion du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois à compter du 1er janvier, mettant fin au modèle en place depuis plus de dix ans, où un organisme à but non lucratif administrait les opérations du bâtiment.



Fin des travaux aux Carrières Rive-Sud



C’est désormais officiel : les travaux de réhabilitation du site des Carrières Rive-Sud sont terminés. Après des années de chantier, plus aucun sol n’est acheminé sur les lieux et le terrain sera bientôt cédé à la Ville de Boucherville, qui pourra amorcer la planification de son futur parc nature. Le 31 décembre Sanexen Services Environnementaux inc. pourra déclarer le chantier complété.



Hausse de la taxe de 1,75 % à Boucherville



L’année se termine avec l’annonce d’une légère hausse moyenne du compte de taxes résidentielle de 1,75%. La Ville de Boucherville adopte le budget 2026 qui totalise 153,8 M$ et qui est en hausse de 4,6% par rapport à 2025.



Rétro Sainte-Julie et Varennes





La menace des tarifs américains secoue la région



En début d’année, les tarifs imposés au Canada par Donald Trump ne cessaient d’alimenter l’actualités et les inquiétudes de la population. Ces attaques ont pavé la voie à un élan de solidarité et de nationalisme, tant à l’échelle du pays qu’au Québec.



Un laser contre le cancer et l’Internet du futur à Varennes





L’Institut national de la recherche scientifique (INRS) à Varennes est un pôle d’excellence en recherche et en enseignement des plus étonnants : on y conçoit un laser révolutionnaire contre le cancer et aussi l’Internet du futur!



Une Julievilloise pionnière à la NASA



Julie Bellerose fait partie des étonnantes pionnières de l’exploration de l’espace puisqu’elle a occupé à deux reprises un poste de premier plan à la NASA, alors que sa mission ultime était de protéger l’humanité.



Le départ de médecins préoccupe la population de Sainte-Julie



Plusieurs médecins des deux cliniques de Sainte-Julie ont pris la décision de quitter, que ce soit en devançant leurs retraites, en effectuant des changements de pratique ou en déménageant, ce qui préoccupe au plus haut point la population.



Un service de garde 24/7 en caserne à Sainte-Julie



En juin, une convention collective d’une durée de cinq ans a été signée entre la Ville et l’Association des pompiers de Sainte-Julie, section locale 5134. Cette entente prévoit l’intégration de postes réguliers permanents et du service de premiers répondants de niveau 2, ainsi que la mise en place d’un service de garde 24/7 en caserne.



Suzanne Roy à la retraite en 2026



Dans le cadre de son remaniement ministériel, le premier ministre François Legault a fait le tour des ministres de son cabinet et la députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, lui a fait part de son intention de ne pas se représenter aux élections provinciales à l’automne 2026.



Fini les projets éoliens à Varennes et Sainte-Julie



La MRC de Marguerite-D’Youville a dû mettre fin à son projet d’études pour l’implantation d’éoliennes dans la région pour des raisons de sécurité des pilotes d’avion au-dessus de son territoire.



Hitachi Énergie investit 270 M$ à Varennes



Le 29 septembre, Hitachi Énergie a annoncé un investissement de 270 M$ afin d’agrandir son usine de fabrication de transformateurs de grande puissance à Varennes, ce qui lui permettra de presque tripler sa capacité annuelle de production et créer du même coup environ 500 emplois.



Recyclage Carbone Varennes : 530 M$ de fonds publics engloutis



L’usine Recyclage Carbone Varennes (RCV) demeurera un projet «vert», mais elle place les deux ordres de gouvernement, et de ce fait les contribuables, dans le «rouge» pour près d’un demi-milliard de dollars à la suite du rachat de RCV par l’entreprise canadienne StormFisher Hydrogen pour 17,5 M$.



Des pompiers héroïques ont sauvé des vies à Sainte-Julie



Le 4 septembre, le conseil municipal de Sainte-Julie a honoré quatre pompiers qui ont sauvé deux personnes d’une mort atroce alors que le véhicule dans lequel ils prenaient place a pris feu sur l’autoroute 20



Cinquième mandat à Varennes et continuité à Sainte-Julie



Élections municipales sans grandes surprises à Sainte-Julie et Varennes alors que Martin Damphousse a été élu pour un cinquième mandat à la tête de la ville de plus de 21 000 citoyens, alors que Mario Lemay a obtenu pour sa part des Julievillois un deuxième mandat de quatre ans.



