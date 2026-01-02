En cette période des vacances du temps des Fêtes, la Ville de Boucherville rappelle que la bibliothèque municipale offre plusieurs activités gratuites qui s’adressent à tous les âges.



Pour les jeunes familles, il est possible d’explorer les boîtes Brico-Biblio et de s’installer sur place pour réaliser un bricolage avec les enfants. Il est aussi agréable de partir à la découverte de l’espace jeunesse rempli de jeux et de jouets qui feront le bonheur des tout-petits.



La Ville souligne que les ados ont aussi leur section, soit le Quartier B, où des consoles de jeux vidéo sont mises à leur disposition.



Il est aussi possible de participer à un casse-tête collectif ou de simplement prendre le temps de relaxer un peu en feuilletant plusieurs bons livres, quelques magasines afin de s’évader de son quotidien et de retrouver le plaisir de la lecture.



Il est à noter qu’il existe également plusieurs clubs totalement gratuits à la bibliothèque, comme le Club cinéma, le Club de littérature québécoise, les ateliers de haïkus, le Club laine et le Club de lecture.



Pour toutes les informations http://console.vpaper.ca/…/carnet-culturel…/pageCarnet culturel hiver-printemps 2026

/38/…



Soulignons que certains clubs nécessitent une inscription à la bibliothèque ou par téléphone au 450 449-8650.

