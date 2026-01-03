En ce début de période hivernale, la Direction de santé publique de la Montérégie a tenu à rappeler et à mettre en garde la population que, chaque année, des intoxications au monoxyde de carbone surviennent, alors qu’elles sont souvent évitables.



Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et potentiellement mortel. Il est souvent appelé «le tueur silencieux» parce que c’est un gaz toxique qu’on ne peut pas sentir ni voir. Respirer ce gaz peut être très dangereux pour la santé et même entraîner la mort.



L’utilisation des appareils de chauffage augmente en cette période hivernale et l’utilisation de vieux systèmes, défectueux, mal entretenus ou de la mauvaise façon augmente le risque d’intoxication au monoxyde de carbone.



Celui-ci est produit lorsque des appareils et des véhicules brûlent un combustible comme le propane, le bois, le mazout, etc. Il est également produit par le feu et divers appareils à combustion comme les génératrices, les chauffages d’appoint, les barbecues et les véhicules, etc.

Une intoxication peut causer des maux de tête, de la fatigue, des nausées, des vomissements et des étourdissements.



Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut détecter la présence de ce gaz. Il est important aussi de garder les appareils à combustion en tout temps à l’extérieur, à 3 m des portes et des fenêtres. De plus, il faut faire ramoner la cheminée du foyer à bois au moins une fois par an et ne jamais laisser une voiture démarrée dans un endroit fermé comme le garage ou un abri d’auto temporaire.





