La route 132 en direction est sera fermée entre le boulevard Roland-Therrien et l’autoroute 20 (Jean-Lesage), dans la nuit du 7 au 8 janvier. Des opérations de soufflage de la neige y seront effectuées.

La fermeture sera effective de mercredi, 21 h, jusqu’à jeudi, 5 h. Les entrées menant à ce tronçon seront fermées 30 minutes plus tôt. Un détour est prévu par le boulevard Marie-Victorin.

Cette fermeture est nécessaire en raison des trois corridors séparés par des glissières en béton, afin de faciliter l’accès au tunnel Louis Hippolyte-La Fontaine. Les trois corridors seront inaccessibles à la circulation.