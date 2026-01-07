Le réseau de récupération des contenants consignés poursuit son déploiement en Montérégie. L’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB), sous la marque Consignaction, a annoncé l’ouverture officielle d’un nouveau lieu de retour Consignaction+ à Sainte-Julie, situé au 2103, boulevard Armand-Frappier.



Il s’agit du troisième lieu de retour Consignaction dans la MRC de Marguerite-D’Youville, après ceux de Contrecœur et de Varennes, et du 25e site ouvert en Montérégie depuis le début de la modernisation du système de consigne. Cette expansion s’inscrit dans la transition vers un modèle hybride combinant des lieux dédiés et des points de retour chez les détaillants.



Des équipements à la fine pointe



Réservé exclusivement à la récupération des contenants de boisson consignés, le lieu Consignaction+ de Sainte-Julie est doté d’équipements automatisés conçus pour traiter de grands volumes de contenants de façon rapide et efficace. Trois options de retour y sont offertes : le retour à l’unité à l’aide de récupératrices automatisées, le retour express permettant de déposer un sac de contenants non triés, ainsi que le retour en vrac, destiné notamment aux utilisateurs ayant de grandes quantités à récupérer.



« Ce modèle innove sur le plan de l’expérience client tout en s’inspirant des meilleures pratiques », souligne Jean-François Lefort, vice-président stratégie à l’AQRCB/Consignaction, qui voit dans ces lieux une façon de simplifier et d’accélérer le geste de récupération.



Une clientèle diversifiée



Le site s’adresse autant aux citoyens qu’aux industries, commerces et institutions (ICI) ainsi qu’aux établissements de consommation sur place. Les modalités de remboursement varient selon le type de retour : argent comptant ou paiement électronique sécurisé pour certains services, remboursement électronique uniquement pour le retour express. Les utilisateurs peuvent également recevoir leur remboursement via l’application mobile Consignaction.



Des conseillers aux retours sont présents pour accompagner les citoyens tous les jours de la semaine, avec des heures prolongées les jeudis et vendredis.



Un réseau en pleine croissance



Avec cette nouvelle ouverture, la Montérégie compte désormais des lieux Consignaction dans plus de vingt villes, dont huit sites Consignaction+. Cette croissance vise à soutenir l’objectif gouvernemental d’atteindre un taux de récupération de 90 % d’ici 2032, en facilitant le traitement de volumes toujours plus importants de contenants consignés.



Depuis le 1er mars 2025, tous les contenants de boisson prête-à-boire en plastique de 100 ml à 2 litres sont inclus dans le système de consigne, ce qui représente environ 1,5 milliard de bouteilles supplémentaires. L’élargissement aux bouteilles de verre non consignées et aux contenants de carton multicouche est quant à lui prévu pour une troisième phase, à compter du 1er mars 2027.







