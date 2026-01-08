Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) cherche des victimes de Stéphane Croteau, un homme de 58 ans qui fait face à 17 chefs d’accusation en lien avec des infractions sexuelles, dont la majorité envers des mineurs.

L’accusé a été arrêté le 6 décembre pour des gestes commis entre 2020 et décembre 2025 dans le Grand Montréal. Il est actuellement détenu.

Selon le SPAL, à ce jour, au moins une trentaine de personnes auraient été identifiées comme potentielles victimes. Le service de police estime «qu’il est fort probable que l’individu ait commis d’autres infractions de nature sexuelle à l’encontre de victimes supplémentaires», dans l’agglomération de Longueuil ou ailleurs dans le Grand Montréal.

Parmi les nombreux chefs d’accusation, notons production de pornographie juvénile, possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, obtention de services sexuels moyennant une rétribution, attouchement sexuel, agression sexuelle et bris.

« Papadamour »

Certaines victimes se sont fait aborder par le suspect sur la Rive-Sud de Montréal et de nombreuses autres se sont fait approcher par ce dernier sur des sites de rencontres comme sugardaddy.com et secretbenefits.com. Sur ces sites, il utilisait le pseudo «Papadamour».

«Nous avons des raisons de croire que certaines d’entre elles ont été filmées à leur insu», écrit le SPAL.

Il aurait également approché une jeune fille dans un commerce de l’agglomération et dans la rue, à proximité d’un établissement scolaire.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série, coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation.

Le SPAL invite toute personne détenant de l’information sur Stéphane Croteau à communiquer avec la division des enquêtes du SPAL au 450 463-7211. Les informations seront traitées de façon confidentielle.