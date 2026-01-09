Quand Jean-Martin Côté s’est installé à Saint-Bruno-de-Montarville, il n’a pas seulement changé de région : il a apporté une vision. Directeur général de l’Hôtel Manoir d’Youville à Châteauguay et président de la Fondation Compagnom, il met l’humain au cœur de chaque décision. Son objectif? Créer des occasions concrètes pour les personnes démunies ou vivant avec des besoins particuliers, et appuyer ceux qui les accompagnent.

Depuis plusieurs années, la Fondation Compagnom agit comme moteur d’entraide en Montérégie-Ouest. Chaque année, elle redistribue 100 000 $ à des organismes communautaires afin de financer du répit, de l’accompagnement, de la formation et des services essentiels. Résultat : des centaines de personnes reçoivent un appui décisif là où les ressources manquent.

Aujourd’hui, la fondation souhaite répliquer ce modèle en Montérégie-Est et y développer une nouvelle installation. L’ambition est claire : bâtir un réseau solide de partenaires locaux pour étendre l’action philanthropique sur l’ensemble du territoire. Pour y arriver, Jean-Martin Côté mise sur la collaboration avec les associations déjà à l’œuvre auprès des clientèles vulnérables.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité de projets porteurs lancés au Manoir d’Youville. L’École-Entreprise permet à des jeunes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou une déficience intellectuelle légère d’acquérir des compétences professionnelles en milieu réel. Un plateau de travail leur offre ensuite une première expérience d’emploi dans un environnement structuré et bienveillant. Ces initiatives prouvent qu’avec les bons appuis, l’inclusion devient une réussite partagée.

La Fondation Compagnom lance donc une invitation directe aux organismes de la Montérégie-Est : venez discuter de vos besoins, de vos projets et de vos idées. Que vous œuvriez en santé mentale, en itinérance, en déficience intellectuelle, en autisme, auprès des aînés isolés ou des familles fragilisées, votre expertise est indispensable à cette nouvelle étape, ici même dans la région.

Pour entrer en contact avec la Fondation Compagnom et explorer des possibilités de soutien ou de partenariat, écrivez dès maintenant à la fondation. Votre prochain projet pourrait trouver ici un allié durable.