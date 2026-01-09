La campagne 2025 de la Guignolée de Boucherville s’est conclue sur une importante vague de solidarité, permettant d’amasser un peu plus de 134 000$ ainsi qu’environ 3 200 sacs d’épicerie remplis de denrées alimentaires, en partenariat avec le Comité d’entraide de Boucherville (CEB).



La distribution annuelle des paniers de Noël s’est tenue les 19, 20 et 21 décembre derniers au centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Près de 300 familles ont reçu un panier comprenant environ huit boîtes de denrées sèches, auquel s’ajoutaient des bons d’achat variant de 150$ à 500$, selon la taille du ménage. 269 enfants et adolescents ont reçu au minimum deux cadeaux.



Les retombées de la Guignolée dépassent toutefois la période des Fêtes. Une partie des dons a permis de renflouer le garde-manger du CEB, qui soutient tout au long de l’année une cinquantaine de ménages par semaine, en plus de répondre aux besoins ponctuels des familles en difficulté.



La réussite de la campagne repose largement sur l’engagement bénévole. Environ 200 citoyens se sont joints à la cinquantaine de bénévoles réguliers du Comité d’entraide de Boucherville pour assurer la collecte, le tri et la distribution des paniers de Noël.



Par ailleurs, la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud a également contribué aux efforts sur le territoire. 39 221$ ont été amassés lors de la collecte de rue à Boucherville. Une partie de ces sommes a été remise au Comité d’entraide de Boucherville afin de soutenir sa mission.

