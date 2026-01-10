Un homme a été agressé à son domicile à Saint-Constant, dans la nuit de vendredi à samedi.



La Régie intermunicipale de police de Roussillon mène actuellement une enquête à la suite de cette invasion de domicile.

Vers 2 h 37, des individus se sont introduits dans un appartement de la rue Lanctôt. Pour des motifs qui demeurent inconnus, ils auraient agressé l’occupant des lieux âgé dans la trentaine.

La victime a été transportée dans un centre hospitalier de Montréal afin de recevoir des soins pour ses blessures à la tête et au haut du corps. L’appel aux services policiers aurait été logé possiblement à partir de l’adresse concernée.

Les enquêteurs poursuivent leurs démarches afin d’établir le mobile de l’agression et de clarifier les circonstances entourant cet événement. Trois suspects ont été arrêtés en lien avec cette affaire et seront interrogés sous peu.

La Régie intermunicipale de police de Roussillon souhaite rassurer la population, affirmant qu’il s’agit d’un événement isolé. Elle sollicite toutefois la collaboration du public. Toute personne détenant des informations pertinentes est invitée à communiquer avec le sergent-détective Yannick Morin au 450 638-0911, poste 492.

Il est également possible de transmettre de l’information de façon anonyme à Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en ligne au echecsaucrime.com.