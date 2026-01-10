Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) enquête sur des voies de fait qui auraient été commises ce matin, vers 8 h 30, au métro Longueuil, à proximité de la place Charles-Le Moyne.



Selon les premières informations, un homme dans la trentaine aurait agressé une femme dans la quarantaine avant de prendre la fuite. La victime a été transportée dans un centre hospitalier, mais sa vie n’est pas en danger.



Le SPAL précise qu’il s’agit d’un événement isolé. Les personnes impliquées pourraient être en situation d’itinérance, bien que cette information reste à confirmer.



Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de l’événement.



Toute personne détenant de l’information est invitée à communiquer avec Info-Azimut au 450 646-8500 ou à consulter le site longueuil.quebec/fr/info-azimut.

