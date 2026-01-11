Un homme lutte pour sa vie après avoir été impliqué dans une collision avec un tracteur de déneigement survenue tôt dimanche matin à Saint-Rémi.



Les services d’urgence ont été appelés vers 3 h, sur la rue de l’Église, à la suite d’un violent impact impliquant une camionnette de type pick-up et un véhicule de déneigement. Selon les informations, le tracteur quittait une entrée privée lorsqu’il aurait été heurté par la camionnette.



Le conducteur du tracteur n’a pas subi de blessures. Toutefois, l’occupant de la camionnette, un homme dans la trentaine qui se trouvait seul à bord, a été transporté d’urgence dans un centre hospitalier de la région. Son état est jugé critique, et on craint pour sa vie.



Afin de permettre le travail d’un enquêteur spécialisé en reconstitution de collisions de la Sûreté du Québec, la rue de l’Église a été fermée à la circulation jusqu’à environ 6 h 30.



Les conditions routières difficiles, marquées par la neige et la poudrerie au cours de la nuit, pourraient avoir contribué à l’accident. La Sûreté du Québec précise toutefois que toutes les hypothèses demeurent à l’étude afin de déterminer les causes exactes et les circonstances entourant l’événement.

