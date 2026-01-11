Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a procédé à l’arrestation d’un homme de 31 ans en lien avec des voies de fait survenues samedi matin, vers 8 h 30, à la station de métro Longueuil, à proximité de la place Charles-Le Moyne.



Le suspect a été arrêté le 11 janvier, au métro Longueuil. Il fait face à des accusations de voies de fait avec lésions et d’étranglement. Il est actuellement détenu et devrait comparaître aujourd’hui au palais de justice de Longueuil.



Selon les informations recueillies, l’homme aurait agressé une femme dans la quarantaine avant de prendre la fuite. La victime a été transportée dans un centre hospitalier; on ne craint toutefois pas pour sa vie. Elle reçoit présentement du soutien, et un suivi est prévu, précise le SPAL.



La police réitère qu’il s’agit d’un événement isolé. Les personnes impliquées pourraient être en situation d’itinérance, une hypothèse qui demeure à confirmer.



Une enquête est toujours en cours afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de l’événement. Le SPAL souligne par ailleurs que la sécurité dans les transports en commun demeure une priorité pour le service policier.



Toute personne détenant de l’information est invitée à communiquer avec Info-Azimut au 450 646-8500 ou à consulter le site longueuil.quebec/fr/info-azimut.

