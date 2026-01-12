La fraude financière concerne tout le monde, dont les aînés. Sur son site, l’organisme Éducaloi renseigne sur les formes que peut prendre une fraude financière et les moyens de la prévenir.

D’abord, les fraudeurs communiquent avec leurs victimes potentielles par téléphone ou encore par courriel. La présentation d’un fraudeur se fait souvent via la connaissance d’une victime, mentionne l’organisme Éducaloi.

Une fraude financière peut subvenir à la suite d’un vol identité. La date de naissance d’une personne, son numéro d’assurance social ou celui de son compte bancaire peuvent servir à l’achat de biens ou un emprunt monétaire, donne en exemple l’organisme Éducaloi.

La fraude peut être commise sous d’autres formes, soit via une carte de crédit, un faux concours ou la cueillette de dons pour un organisme inexistant.

Sollicitation téléphonique : mise en garde

Éducaloi met en garde les gens contre la sollicitation téléphonique. La vente de plusieurs produits et services est permise, exception faite celle des préarrangements funéraires. Un salon funéraire communique avec une personne pour l’informer de ce service seulement si elle en a fait la demande, précise Éducaloi.

Comment distinguer un appel frauduleux d’une communication véridique? L’interlocuteur doit s’identifier de même que le nom de l’entreprise qu’il représente. Il précisera par la suite le but de son appel et le produit ou service dont il fait la promotion ainsi que le prix rattaché.

À l’inverse, la personne contactée peut exiger ces informations. Une vente pourrait être conclue? D’autres renseignements peuvent s’avérer importants pour l’acheteur au bout du fil. C’est le cas de la date de livraison, le mode d’expédition du produit, etc. Quant au paiement, «les vendeuses et vendeurs ne peuvent pas vous obliger à payer le prix total ou partiel au moment de l’achat, sauf si vous payez par carte de crédit ou vous achetez certains produits comme un abonnement à un journal ou à un magazine, ou un voyage par l’entremise d’une agence de voyages», souligne Éducaloi.

Information sur la fraude financière

Les investissements et les conseils financiers : Autorité des marchés financiers (Québec) – 514 395-0337 ou 1 877 525-0337

Fraude : Sûreté du Québec – 514 598-4141 (les appels à frais virés sont acceptés)

Droits des consommateurs : Office de la protection du consommateur

(Source : Éducaloi)