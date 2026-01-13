Sur le fleuve, la pêche blanche a bel et bien commencé la semaine dernière à Boucherville, à Longueuil et aussi à Bossard. Depuis quelques jours, des pêcheurs sont en effet visibles sur la glace, certains ont même installé des abris afin de se protéger du vent et du froid.



Des activités de pêche ont également été observées dans le grand chenal entre les îles Sainte-Marguerite et Pinard. On y comptait au moins une dizaine de personnes pratiquant la pêche sur glace, il y un peu plus d’une semaine.



Selon les observations sur place, les pêcheurs ciblent principalement le brochet, l’achigan et le doré.



Le froid soutenu a entraîné la formation d’un couvert de glace continu sur le fleuve, de rive en rive.



Marche et ski

Des personnes ont aussi été vues traversant le fleuve à pied, notamment à la hauteur de la rue De Montizambert ou pratiquant le ski de fond.



Chaque année, la Ville de Boucherville recommande la plus grande prudence sur le Saint-Laurent en période hivernale et invite la population à éviter de marcher sur la glace.



Dans les années précédentes, ces conditions facilitaient la traversée des cerfs entre les îles de Boucherville et le secteur urbain. À la suite de la plus récente opération d’abattage menée par la Sépaq au parc national des Îles-de-Boucherville, il ne reste que peu de cervidés dans les îles. Il serait donc étonnant d’observer ce phénomène cette année, le long du boulevard Marie-Victorin.

