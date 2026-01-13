La Guignolée des médias de la Rive-Sud a amassé cette année 337 242$ en argent et 126 158$ en denrées et en produits, pour une somme totale de 463 400$. Elle dépasse ainsi son objectif de récolter 450 000$ pour les personnes défavorisées.

Les dons sont remis aux 21 organismes accrédités sur le territoire longueuillois qui font du dépannage alimentaire.

Bien que cette 24e édition soit officiellement terminée, il est possible de faire un don en ligne en tout temps. La collecte de rues du 4 décembre a été un grand moment de la campagne lancée le 24 novembre. Au terme de cette journée, 250 000$ avaient déjà été récoltés.

L’équipe de la Guignolée remercie les donateurs, commanditaires et partenaires.

Pour faire un don : ggmrs.org/dons