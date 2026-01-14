Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé sa démission mercredi matin.

Après deux mandats comme premier ministre, il a reconnu que le tapis lui glissait sous les pieds. «Je vois que beaucoup de Québécois souhaitaient un changement, dont un changement de chef», a laissé tomber le 14 janvier celui qui avait fondé la Coalition avenir Québec (CAQ) en 2011. J’annonce que je vais quitter mon poste de premier ministre.»

«C’est quand même pas rien ce qu’on a réussi, je pense aux sept dernières années, former deux gouvernements majoritaires, a-t-il dit. C’est tout un exploit.»

Les élections provinciales auront lieu à l’automne et les sondages étaient difficiles pour la CAQ. Celui réalisé par Pallas-Delta-Qc 125-L’Actualité lui donnait 11% de la faveur de la population, son résultat le plus bas depuis son accession au pouvoir.

Ses mandats ont été marqués par la gestion de la pandémie, la hausse du coût de la vie et les défis économiques.

«Chaque jour, je me suis levé en me disant je veux ce qu’il y a le mieux pour les Québécois, a mentionné François Legault. Je n’ai pas toujours réussi, mais j’ai essayé avec toutes mes énergies.»

Il dit souhaiter que les prochaines élections aient comme toile de fond l’économie, lui qui a profité d’une visite à la Centrale hydroélectrique de Beauharnois pour annoncer son plan cet automne, et la protection de la langue française.

L’équipe de Gravité tente en ce moment d’obtenir les réactions des députés.

Avant les fêtes, le premier ministre a fait face à une vague de départs dans son parti. Le député de Taillon, Lionel Carmant, la députée de Laporte, Isabelle Poulet, et le député de La Prairie et ministre de la Santé, Christian Dubé, ont tous démissionné en moins de deux mois.

Plus de détails à venir