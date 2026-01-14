Peu de temps après l’annonce de la décision de François Legault de démissionner de son poste de premier ministre du Québec, la députée de Verchères, Suzanne Roy, a fait part de ses réactions à la suite de la décision de celui qui l’a convaincue de faire le saut en politique provinciale en 2022.



«Aujourd’hui, je trouve qu’il est important de prendre le temps de saluer tout le travail accompli par François Legault tout au long de son parcours politique; il a fait un grand bout de chemin», a confié La Relève celle qui prendra sa retraite à la fin de son présent mandat, après 30 ans en politique, soit environ autant que François Legault.



«Je souligne tout particulièrement son dévouement, car on réalise à quel point son travail était exigeant. Lors de la pandémie tout particulièrement, c’était essentiel pour lui de protéger les Québécoises et les Québécois; c’était dans ses veines.»



«J’ai pu constater à plusieurs reprises par moi-même que c’était un homme qui était foncièrement respectueux des autres, pour l’ensemble des Québécois. Ce fut un grand privilège de travailler avec lui.»



«Il fallait beaucoup de courage pour faire les changements qu’il a entrepris. Alors que j’étais ministre de la Famille, on a multiplié de façon significative le nombre de places subventionnées en garderie, car il était prêt à investir l’argent qu’il fallait pour y arriver; il a protégé notre langue; il a mis de l’avant la laïcité», a-t-elle entre autres énuméré.



«Avec l’entente avec Hydro-Québec [et Terre-Neuve], il voulait de cette façon aller chercher de l’argent afin de le remettre dans le portefeuille des Québécois. Il voulait nous rendre collectivement plus riche pour avoir les moyens de mieux aider la population», a conclu Mme Roy, qui salue le départ d’un homme «digne et droit».





Cet article a été lu : 23