Les conditions météorologiques rendent les déplacements très difficiles ce jeudi matin. Un tronçon de la route 132 à Longueuil a été fermée à la circulation en raison d’un carambolage impliquant une dizaine de véhicules, en direction ouest, peu après l’embranchement pour le pont-tunnel.

La Sûreté du Québec rapporte des blessés mineurs.

Une autopatrouille du Service de police d’agglomération de Longueuil (SPAL) fait partie des véhicules impliqués.

Selon Québec 511, la route 132 serait rouverte à la circulation. La SQ ne pouvait toutefois confirmer l’information. La circulation demeure néanmoins très dense dans le secteur. Le SPAL recommande de l’éviter.

Sur l’autoroute 20 menant à l’autoroute 25 pour le pont-tunnel, trois véhicules lourds sont pris sur la chaussée enneigée, ce qui entraîne un important bouchon de circulation.

Selon la SQ, quelques autres sorties de routes sont survenues sur les autoroutes ce matin.