La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu publiques, le 14 janvier, les conclusions de son enquête entourant le décès d’un couvreur de l’entreprise Des Roches et Fils inc., de Saint-Calixte, survenu le 14 mai 2025 à Boucherville.



Selon l’organisme, le travailleur a perdu la vie à la suite d’une chute de 5,15 mètres sur un chantier résidentiel de la rue Pierre-Conefroy. L’enquête révèle que l’accident s’est produit dans un contexte de travaux en hauteur mal planifiés et de gestion inadéquate de l’effort physique lors d’une journée chaude et humide.



Le jour de l’événement, le couvreur et l’administrateur de l’entreprise procédaient à la réfection d’une section de toiture, notamment au retrait de bardeaux et au remplacement de contreplaqué. Alors qu’ils installaient des matériaux isolants sous un soleil intense, le travailleur a montré des signes de malaise, dont de la fatigue et de la confusion. Après s’être assis pour prendre une pause, il a perdu l’équilibre en se relevant, glissé sur la pente du toit et chuté au sol. Transporté d’urgence à l’hôpital, son décès a été constaté en route.



La CNESST retient trois causes principales : l’exposition à un risque de chute sans protection adéquate, l’absence de mesures efficaces pour prévenir les chutes et une mauvaise gestion de la charge de travail en période de chaleur, combinée à une faible acclimatation.



L’organisme rappelle l’importance de protéger les travailleurs exposés à des chutes de plus de trois mètres, notamment par l’utilisation d’un harnais relié à un système d’ancrage, et de mettre en place des mesures préventives lors de conditions climatiques chaudes. Les conclusions de l’enquête seront diffusées auprès des milieux concernés, incluant les partenaires du secteur et le réseau de l’éducation.



Cet article a été lu : 23