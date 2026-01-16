Les festivités hivernales de Sainte-Julie, Les Julievernales, animeront la pente à glisser les 31 janvier, de 18 h 30 à 22 h, et 1er février, de 12 h 30 à 16 h.

Le 31 janvier, la pente à glisser s’illuminera et des tubes seront prêtés gratuitement. Les amateurs de planche à neige sont invités à amener leur équipement pour s’amuser dans le parc à neige. Exposition de sculptures sur neige et initiation au snowskate sont également au programme. À l’aréna, du patinage libre sera offert gratuitement sur la glace Hamelin. Un DJ animera la soirée et des collations seront servies gratuitement dans la zone gourmande. Un bar éphémère sera sur place.

Le 1er février, les participants pourront s’initier au vélo à pneus surdimensionnés et au snowskate. Il sera aussi possible d’emprunter des tubes pour la glissade. Le Club Opti-jeunesse tiendra son concours Bricole ton traîneau et le Carrefour Familial de Sainte-Julie animera des activités pour les tout-petits. Sculptures sur neige, tyrolienne et pétanque complèteront le tableau.

Durant le week-end, des zones de chaleur seront accessibles sur le site afin de permettre aux participants de se réchauffer. Une activité permettra également aux citoyens de découvrir la culture de la Mongolie. Cette initiative s’inscrit dans le Plan d’action d’accueil, d’intégration et de pleine participation, en français, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles de la Ville de Sainte-Julie.

Lors de l’événement, une portion du stationnement de l’aréna sera accessible. Les citoyens sont invités à se stationner dans les rues entourant le parc Armand-Frappier, dans le stationnement incitatif et dans le stationnement situé face au 201, boulevard Armand-Frappier. Des mesures seront mises en place pour sécuriser la traversée des intersections pour se rendre sur le site de l’activité. Les citoyens résidant à proximité sont invités à se rendre sur le site en transport actif.

Toute la programmation se trouve ici.