Joëlle Bergeron Productrice de contenu art de vivre et culture

L’hiver bat son plein et les villes de la Rive-Sud proposent une belle variété d’activités pour bouger, créer et s’amuser en famille ou entre amis. Voici quelques suggestions pour occuper ton week-end.

Vélo à pneus surdimensionnés à Brossard

Les amateurs de plein air pourront découvrir le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) au Grand parc urbain de Brossard. L’activité est offerte gratuitement aux résidents âgés de 8 ans et plus. Le port du casque est obligatoire.

📅 Samedi 17 janvier, de 11 h à 14 h

💲 Gratuit (résidents seulement)

📍 Au Grand parc urbain, 6000, rue de Châteauneuf

Atchoum l’hiver rock à Mercier

Place à la musique avec Atchoum l’hiver rock, un spectacle présenté à deux reprises au centre communautaire Roger-Tougas à Mercier. Une sortie festive et gratuite à ne pas manquer.

📅 DImanche 18 janvier, à 10 h et à 15 h

💲 Gratuit

📍 Au centre communautaire Roger-Tougas, 730, boulevard Saint-Jean-Baptiste

Atelier créatif à Sainte-Catherine

Les adultes créatifs sont invités à participer à un atelier de confection de bijoux métalliques. Les participants réaliseront un bracelet en fil métallique ainsi qu’une paire de boucles d’oreilles agrémentées de pierres et de breloques. Inscription requise (pour 18 ans et +).

📅 Vendredi 16 janvier, de 19 h à 20 h 30

💲 35 $

📍 Centre municipal Aimé-Guérin, 5365, boulevard Saint-Laurent

Musée à ciel ouvert à Candiac

Profite d’une promenade hivernale pour découvrir les œuvres de l’artiste Rémi Thibault exposées au parc André-J.-Côté. La série de 39 dessins couleurs met en scène des ours polaires aux prises avec les conséquences du réchauffement climatique. Une façon de marier art et plein air.

📅 Du 14 janvier au 10 mars

💲 Gratuit

📍 Parc André-J.-Côté, 116, boulevard Marie-Victorin

Hiver en action à Longueuil

La Ville de Longueuil invite petits et grands à s’initier gratuitement à plusieurs sports d’hiver. Trottinette des neiges, mini-planche à neige et raquette seront au menu, accompagnés d’animateurs pour guider les participants.

📅 Dimanche 18 janvier 2026, de 12 h à 16 h

💲 Gratuit

📍 Parc Michel-Chartrand, 1895, rue Adoncour, Longueuil