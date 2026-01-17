Une récente étude menée par deux chercheurs universitaires conclurait que le projet d’expansion du Port de Montréal à Contrecœur risquerait d’être «sous-utilisé, non rentable et un fardeau financier pour les contribuables canadiens».



L’étude, commandée par la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), a été réalisée par le professeur Éric Pineault de l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM et Henri Chevalier, doctorant à l’université de Waterloo.



Au terme de leurs travaux, les chercheurs font valoir que le volume de conteneurs en transit à Montréal est resté le même en 2024 qu’il y a 10 ans, soit de 1,5 million, c’est-à-dire loin des scénarios de croissance des études de l’Administration du port de Montréal, qui prévoyait atteindre 2 millions dès cette année, soit 2026.



Les chercheurs soulignent que la tendance du marché des conteneurs démontre que les navires sont de plus en plus gros et qu’ils se dirigent plutôt vers des ports capables de les accueillir, soit près des océans. Ils ajoutent que le manque de profondeur du Saint-Laurent fait en sorte que la très grande majorité du trafic maritime international de porte-conteneurs ne peut actuellement pas atteindre ni Contrecœur ni Montréal.



«Sur le plan social et sanitaire, les impacts prévus sont majeurs. Au maximum de sa capacité, le terminal générerait 1 200 camions lourds par jour (2 400 mouvements quotidiens) ainsi qu’une augmentation du trafic ferroviaire, passant d’un à deux trains par semaine à un ou deux trains par jour d’ici 2050, avec des convois de 3 à 4 km.»



«Cette intensification du transport terrestre entraînerait une forte hausse du bruit, des vibrations des risques d’accidents et de la pollution atmosphérique (NOx, SO₂, particules fines, COV), auxquels s’ajouteraient les émissions portuaires de GES liées aux navires à quai, aux équipements et à la manutention.»



De son côté, Vigie Citoyenne Port de Contrecœur salue l’étude qui confirme ses préoccupations envers le mégaprojet et elle appuie également la décision de SNAP Québec de contester en Cour fédérale le projet d’expansion du Port de Montréal à Contrecœur.



Pour consulter l’étude commandée par SNAP Québec : https://snapquebec.org



