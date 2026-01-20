Le 1er janvier 2006, Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert redevenaient des villes à part entière à la suite du résultat référendaire de 2004 sur les défusions municipales. Un retour en arrière est nécessaire pour mieux comprendre ce qui s’est passé.

Sur la Rive-Sud, la vague des fusions municipales du gouvernement péquiste de Bernard Landry regroupe huit villes — Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Lambert, Longueuil, Saint-Hubert, Greenfield Park et LeMoyne — au sein d’un nouveau Longueuil. Entrée en vigueur le 1er janvier 2002, cette réorganisation mène à la création d’une mégaville de plus de 400 000 citoyens, répartis dans sept arrondissements.

Avec sa promesse de tenir un référendum sur les défusions lors de la campagne électorale de 2003, le Parti libéral du Québec remporte facilement les élections.

En juin 2004, comme promis, a lieu le référendum sur les défusions municipales. Afin qu’une municipalité soit reconstituée, le référendum devra satisfaire deux conditions : les votes exprimés doivent représenter la majorité absolue des voix (50 % + 1 voix) et les votes en faveur de la reconstitution doivent représenter un minimum de 35 % des personnes habiles à voter.

À Brossard, avec un taux de participation de 38,7 %, 80,9 % des personnes votent en faveur de la défusion contre seulement 19,1 % contre. Avec un taux de participation de 47,95%, 75,66% des personnes votent en faveur du retour au statut de Ville pour Boucherville, 24,34% contre. Même résultat à Saint-Bruno-de-Montarville qui, avec un taux de participation de 47,61%, 72,04% des personnes votent en faveur du retour au statut de Ville, 27,96% contre.

Du côté de Saint-Lambert, le retour au statut de Ville obtient 69,71 % contre 30,39%. Le taux des personnes habiles à voter est de 41,4 %.

Greenfield Park

C’est une autre histoire à Greenfield Park, une majorité des personnes votantes (65,51 %) sont en faveur du retour à une municipalité. Mais le taux de personnes habiles à voter ne s’élève qu’à 27,34%. Greenfield Park demeure un arrondissement de Longueuil.

Enfin, aucun référendum n’a été tenu à LeMoyne.

Le 1er janvier 2006, Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert redeviennent des villes à part entière à la suite du résultat référendaire de 2004 sur les défusions municipales. Elles font maintenant partie de l’agglomération de Longueuil qui regroupe les services de police, de protection incendie et de gestion des matières résiduelles.