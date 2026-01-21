Alexandre Carrier a souvent le sourire aux lèvres et c’était encore plus le cas mardi soir dernier, alors que le défenseur a grandement aidé les Canadiens de Montréal à arracher une victoire face aux Wild du Minnesota, mettant ainsi fin à une disette de 9 matchs sans victoire contre cette formation, soit depuis… 2019.



(Photo : Capture d’écran)



C’était la soirée Bobblehead en l’honneur d’Alexandre Carrier mardi soir au Centre Bell et le Varennois a fait hocher bien des têtes en faisant dévier un tir qui s’est retrouvé dans la cage du gardien Jesper Wallstedt, permettant aux siens de porter la marque à 2 à 1 en fin de première période.



Avec seulement 15 secondes à faire au match, Cole Caufield a marqué le but de la victoire pour permettre au Tricolore de l’emporter 4 à 3. Il s’agissait du 7e but gagnant de la saison pour l’attaquant américain, un sommet dans la LNH.



Ce qui est pour le moins étonnant, c’est que Carrier et Caufield ont le même nombre de buts en 5 matchs, soit 4. Et si Carrier n’avait pas touché la barre transversale en troisième période, il aurait pu devancer son prolifique coéquipier…



2 buts en 20 secondes



Rappelons que le défenseur numéro 45 a lui aussi fait bondir de leur siège les spectateurs du Centre Bell en inscrivant un doublé presque historique dans une victoire de 6 à 3 contre les Canucks de Vancouver, le 12 janvier dernier.



L’athlète de 29 ans a touché la cible 2 fois en l’espace de 20 secondes, récoltant son 100e point en carrière au passage. Il est passé à une seconde d’égaler la marque de Larry Robinson pour les 2 buts les plus rapides par un défenseur dans l’histoire du Bleu-blanc-rouge.



Un de ceux qui n’a pas manqué de souligner l’exploit sur sa page Facebook, c’est le maire de Varennes, Martin Damphousse, qui a été son entraîneur alors que Carrier jouait dans les rangs mineurs.



L’exploit de 2 buts en 20 secondes de Carrier a été souligné sur sa page Facebook par le maire de Varennes, Martin Damphousse. (Photo : La Relève – archive)



«C’est incroyable, a lancé le Varennois lors des entrevues d’après-match. Je suis super reconnaissant. Je ne me souviens pas trop de la dernière fois que c’était arrivé. De le faire ici, à la maison, au Centre Bell, et d’aller chercher les deux points, c’est spécial. […] Être à une seconde de Larry Robinson, je vais le prendre!» a-t-il lancé…dans un grand sourire!



