MétéoMédia annonce qu’une «tempête» d’activités d’hiver déferlera à Varennes du vendredi 30 janvier au dimanche 1er février, dans le cadre du week-end des Plaisirs d’hiver.





Le tout débutera le vendredi avec du patinage animé en soirée, alors que le Polydôme se transformera en piste de danse sur glace, de 18h30 à 20h30. Un service de prêt de patins et de casques sera offert sur présentation d’une preuve de résidence ou de la Carte loisirs. Auparavant, une plage horaire de 30 minutes sera réservée aux personnes aînées ou à besoins particuliers afin qu’elles puissent profiter pleinement de l’activité.



Une grande fête familiale aura lieu le samedi 31 janvier, de 11h à 16h. De nombreuses activités sont prévues, dont des jeux d’adresse, structures gonflables, tire sur neige et trottinettes des neiges pour bouger et s’amuser en plein air.



La mascotte Bourrasque et Radio V vont jumeler leurs efforts afin d’assurer une ambiance festive sur le site et des prix de présence seront tirés au hasard parmi les participants. Il y aura un coin spécialement aménagé pour les tout-petits, alors qu’un kiosque sur l’environnement proposera des contenus éducatifs pour tous.



La Classique hivernale, version Varennes, aura lieu sous le Polydôme avec la présentation de matchs de ringuette de L’Orbite de Boucherville/Varennes, de 9h à 13h, puis de hockey du Blitz de Varennes, de 13h à 22h.



Glisse et sports d’hiver seront au menu dimanche, de 11h à 16h. Un service de prêt gratuit de tubes sur neige, raquettes, Fat bikes et skis de fond sera offert à la pente à glisser.



Plusieurs activités d’initiation aux sports de glace seront proposées en après-midi sous le Polydôme, dont une démonstration de hockey adapté (11h à 13h), une initiation au hockey (14h15 à 15h), à la ringuette (13h15 à 14h) ainsi qu’au patinage artistique (15h15 à 16h), animées par des organismes sportifs locaux.



Notons en terminant que des breuvages chauds seront offerts gratuitement tout au long de l’événement.

