Il est tentant de croire que tous et chacun ont accès à Internet et pourtant, la fracture numérique existe. Afin de lutter contre cette barrière, la Ville de Longueuil offre depuis peu le prêt de bornes d’accès sans fil.

Une borne peut être empruntée à la bibliothèque Georges-Dor au moyen de la carte Accès Longueuil, pour une durée de trois semaines, comme c’est le cas pour le prêt de livres.

Huit bornes sont actuellement disponibles. L’une des deux plus grosses bibliothèques du réseau a été ciblée pour ce projet pilote pour diverses raisons. «C’est là où les postes informatiques sont les plus utilisés et où les gens avaient peut-être le plus besoin d’aide», soutient Cécile Lointier, Cheffe de division – Innovation, technologie et développement au Bureau de la culture et des bibliothèques.

Après les postes informatiques et l’accès wifi en bibliothèque, les bornes constituent la suite logique pour compléter l’offre. Le projet inclut aussi des formations en littératie numérique, particulièrement pour des clientèles vulnérables.

De réels besoins

En 2025, plus de 95 000 personnes se sont branchées au wifi dans tout le réseau des bibliothèques. Plus de 41 500 personnes ont utilisé les postes informatiques au cours de la même année.

«On voit qu’il y a un besoin», souligne Mme Lointier. On pense que tout le monde a accès, mais ce n’est pas le cas. Notre mission aux bibliothèques est de favoriser l’accès de la population de Longueuil et agir contre la fracture numérique.»

Bien que certains soient hyperconnectés, les aînés font partie de ceux étant plus susceptibles d’être affectés par cette fracture, tout comme les gens issus de milieux défavorisés ou des personnes avec un taux de littératie plus faible.

De telles bornes peuvent notamment servir à quelqu’un devant passer des entrevues sur Zoom, mais dont le service Internet n’est assez puissant chez lui. Un parent, dont le forfait Internet serait limité à la maison, peut aussi emprunter une borne pour que son enfant puisse effectuer des recherches Internet pour un devoir. La Ville donne aussi en exemple une famille qui voudrait écouter des films à la maison.

En plus des bornes disponibles en bibliothèque, une autre est réservée aux organismes et organisations culturelles, qui ont exprimé un besoin en la matière. Un tel équipement peut leur être utile par exemple lors de réunions ou encore d’événements dans un parc, par exemple.

Le projet pilote qui s’inscrit dans le cadre de l’Entente en développement culturel 2024 du ministère de la Culture et des Communications s’échelonnera sur une période d’un an.

Le prêt est réservé aux personnes de 18 ans et plus ayant une carte Accès Longueuil en règle. Un formulaire d’engagement doit être rempli. Chaque prêt inclut la borne, un câble, un chargeur, ainsi qu’un dépliant de conseils d’utilisation. Le tout est remis dans un boitier.

Le prêt de bornes d’accès en ligne n’est pas une première : d’autres bibliothèques au Canada offrent un tel service, et selon les commentaires recueillis par la Ville, les impacts sont positifs.