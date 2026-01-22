Il y a beaucoup d’action depuis quelques jours à la CAQ à la suite de la démission du chef, François Legault. De son côté, la députée de Verchères, Suzanne Roy, a donné son appui à Simon Jolin-Barrette, qui se dit encore en réflexion.



En entrevue avec le Bureau parlementaire du Journal de Montréal, le 19 janvier dernier, Suzanne Roy estime que Simon Jolin‐Barrette représente à la fois «la continuité et le pragmatisme de la CAQ » et qu’il est celui qui incarne véritablement la «troisième voie».



Simon Jolin-Barrette est député de Borduas depuis 2014, Ministre de la Justice depuis 2020, Leader parlementaire du gouvernement depuis 2018 et Ministre responsable des relations canadiennes depuis 2025.



Selon Mme Roy, le bilan du travail de son collègue est solide, celui-ci comprenant notamment la réforme du droit de la famille, le règlement sur les pourboires, la lutte contre la diffusion d’images intimes et les mesures en faveur des victimes de violence, dont celles liées à l’IVAC et aux tribunaux spécialisés.



Outre Suzanne Roy, M. Jolin-Barrette, qui n’a pas encore annoncé ses intentions, peut également compter sur l’appui des députés Mario Asselin, Shirley Dorismond, Jonatan Julien, Stéphane Sainte-Croix et, plus récemment, André Lamontagne ainsi que Louis Lemieux.



Pour sa part, la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Christine Fréchette, qui n’a pas non plus encore fait part de ses intentions, a le soutien des députés Gilles Bélanger, Vincent Caron, Kateri Champagne Jourdain, Benoit Charette, Chantale Jeannotte et Mathieu Lacombe.



Le départ de François Legault est survenu au moment où la CAQ est au plus bas dans les sondages puisqu’après avoir obtenu 37,42% des voix en 2018 puis 40,98% en 2022, les sondages de la fin 2025 et du début 2026 ne donnent à la CAQ qu’entre 11 et 19% des voix à travers le Québec.





