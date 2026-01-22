Les organismes membres de la Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) seront du mouvement de grève Le communautaire à boutte!, du 23 mars au 2 avril. Après un appui voté à forte majorité en novembre, les organismes de l’agglomération ont confirmé leur participation.

Sous-financement chronique, accroissement des demandes d’aide et épuisement des intervenants sur le terrain sont au cœur des enjeux soulevés. Ces réalités fragilisent le soutien de première ligne offert aux plus vulnérables, disent-ils.

«Ce contexte est insoutenable. Nous voyons maintenant des organismes communautaires au service de la population depuis plus de 30 ans devoir effectuer des coupures de services pour joindre les deux bouts, expose Martin Boire, directeur général de la CDC AL. Le gouvernement refuse de nous entendre, alors nous comptons crier notre indignation.»

«Plusieurs travailleuses et travailleurs du communautaire sont eux-mêmes en situation de précarité financière et ont du mal à répondre à leurs besoins de base», ajoute Marco Monzon, directeur du Comité logement Rive-Sud et président du conseil d’administration de la CDC AL.

La CDC Al invite «toute personne ayant à cœur de préserver notre filet social» à se joindre au mouvement.

La mobilisation culminera lors d’un rassemblement devant l’Assemblée nationale à Québec, le 2 avril.