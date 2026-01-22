La Ville de Longueuil s’est dit favorable à la réalisation d’un projet majeur de 670 logements à but non lucratif porté par l’OBNL Partenariat pour du Logement Abordable Novateur (PLAN). Le complexe serait érigé sur le terrain de l’ancien Paladium de Longueuil, fermé depuis 2020, à l’intersection des boulevards Roland-Therrien et Fernand-Lafontaine. On ignore pour l’instant le nombre d’étages que complètera le projet.

Pour permettre l’avancement du projet, la Ville s’engage à en assurer un traitement prioritaire et à présenter prochainement au conseil municipal une résolution d’autorisation en vertu de la loi récente modifiant plusieurs dispositions en matière d’habitation. Cette résolution établirait un cadre réglementaire particulier pour ce développement.

Un projet de 670 logements à but non lucratif est envisagé sur le site de l’ancien Paladium de Longueuil. (Photo : GoogleMaps)

Le projet nécessite toutefois des dérogations, notamment en ce qui concerne la hauteur permise et la densité, puisqu’il prévoit un ensemble résidentiel plus imposant que ce que la réglementation actuelle autorise dans ce secteur. L’autorisation municipale sera conditionnelle au maintien du statut sans but lucratif des logements, une exigence qui devra être formalisée dans une entente entre l’OBNL et la Ville.

Selon Jonathan Tabarah, leader de la majorité et responsable des finances et infrastructures, cette initiative s’inscrit pleinement dans la Stratégie d’habitation de Longueuil, qui vise à accroître l’offre résidentielle en éliminant les obstacles au développement. La Ville juge également que le modèle proposé par le PLAN est novateur et conforme à sa vision en matière de qualité architecturale et de milieu de vie.

Le PLAN compte gérer le projet à ses débuts, tout en cherchant des OBNL ou organismes parapublics pour acquérir progressivement les différentes phases. Certains auraient déjà manifesté leur intérêt, ce qui pourrait permettre d’obtenir des subventions supplémentaires afin d’offrir des logements encore plus abordables.

Nombre d’étages non défini

Questionnée par Le Courrier du Sud concernant le nombre d’étages que ce nouvel immeuble pourrait compter, la Ville se fait prudente. On indique que le projet devra passer à travers plusieurs étapes avant qu’une décision soit prise par les instances municipales. « Conditionnel à ce stade, ce dernier doit être soumis au comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Ville, qui en fera l’analyse. Le promoteur pourra ensuite présenter le projet dans son ensemble. Une rencontre citoyenne de type « portes ouvertes » est également prévue afin de permettre aux résidentes et aux résidents de s’informer et de poser leurs questions », indique la Ville dans un courriel reçu le 16 janvier.

Publireportage quelques jours avant l’ouverture officielle du Paladium de Longueuil. (Photo : Le Courrier du Sud, 23 mars 1977, Cahier A)

Rappelons que le Paladium de Longueuil, emblématique centre de loisirs, a fermé ses portes le 30 juin 2020 après 43 ans d’activité.