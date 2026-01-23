Avec une expérience aux Jeux olympiques en poche, les patineurs artistiques Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ne seront pas en terrain inconnu à Milan-Cortina. Le duo en danse sur glace s’estime aujourd’hui beaucoup plus mature et prêt à démontrer son niveau sur la plus grande scène du monde.

En 2022, Marjorie Lajoie et Zachary Lagha terminaient en 13e position aux Jeux de Pékin. Depuis, la paire a constamment évolué, obtenant entre autres une 5e place au Championnat du monde de 2024.

Mais comme dans tout ce qu’il fait, le duo Lajoie-Lagha préfère de bonnes sensations sur la glace à quelconque résultat. Et ce sera assurément le cas à Milan-Cortina.

«Ce qui nous donne notre confiance, c’est quand on se regarde en vidéo puis qu’on sait que ce qu’on fait, c’est beau, c’est bien. Et après, on sait que les résultats vont suivre. Pour nous, c’est vraiment plus physique», explique Zachary Lagha.

Le patineur de l’arr. de Saint-Hubert estime que les quatre dernières années leur ont permis de s’améliorer «en termes de connexion et de patin».

«On a eu quelques blessures à gauche et à droite, mais il fallait faire avec, et en général, je pense qu’on est des patineurs assez différents, même notre style a changé. On est beaucoup plus mature», exprime-t-il.

Rapide et dynamique… et bien plus!

Lors d’un entretien avec Le Courrier du Sud avant les Jeux de 2022, Zachary Lagha avait décrit son duo comme tel : «on est rapides et dynamiques. On essaie de démontrer une attaque, une agressivité, il y a beaucoup de tempo dans notre patinage.»

Comme décrit-il leur style aujourd’hui? «Je pense que ça définit encore bien notre patinage, mais je dirais qu’on a ouvert notre palette. Donc ça, c’est un des styles qu’on peut faire. Maintenant, on est capable de faire des trucs plus longs, beaucoup plus matures, avec des plus longues lignes, avec des meilleures courbes sur la glace», résume-t-il.

À ses côtés, Marjorie Lajoie acquiesce. L’athlète de Boucherville estime en outre que d’avoir déjà vécu les Jeux, même en contexte de COVID, est un atout important.

«C’est un bel avantage d’avoir vu les anneaux, d’avoir vu comment c’est grand, avec les médias et tout. […] Y’a plus de monde qui sont présents à la compétition, plus d’entrevues. Mais la meilleure stratégie, c’est de la voir un peu comme une autre compétition, sinon ça devient stressant pour rien», estime-t-elle.

«Oui il y a des distractions et tout. Sauf que pour vrai, quand c’est le moment de faire la compétition, je ne pense pas que tu vas être distrait. C’est genre, quatre minutes. Donc il faut que tu sois concentré pour quatre minutes, c’est tout. C’est comme ça que je le regarde», ajoute son partenaire de glace.

En confiance

Lorsque le journal les a rencontrés, Marjorie Lajoie et Zachary Lagha venaient de reprendre l’entraînement, quelques jours après les championnats canadiens du 9 au 11 janvier.

Forts d’une deuxième position, les patineurs étaient visiblement satisfaits de leur performance, leur dernière avant les Jeux olympiques. D’autant plus qu’il s’agissait de leur première compétition depuis novembre.

«On a eu une belle période pour s’entraîner et vraiment retourner à la base, de travailler des détails qu’on n’aurait pas eu le temps de travailler si on avait eu d’autres compétitions. On a vraiment eu le temps d’améliorer nos deux programmes», note Marjorie Lajoie.

Des ajustements qui ont porté fruit, croit l’athlète.

«On a juste deux semaines d’entraînement d’ici les Jeux, ce n’est pas beaucoup. Donc, que ç’a bien été, que les juges aient aimé, que la foule ait aimé, bien ça donne juste confiance que le travail qu’on a fait était le bon. On continue comme on fait, puis, on va performer comme ça aux Jeux!» ajoute-t-elle.

Marjorie Lajoie et Zachary Lagha seront en action dans la première semaine des Jeux olympiques. (Photo : Le Courrier du Sud – Michel Hersir)

Quand les regarder?

L’épreuve de danse sur glace se tiendra les 6 (danse rythmique) et 7 février (programme libre).

Marjorie Lajoie et Zachary Lagha en cinq questions

Qu’est-ce que vous aimez le plus du passage artistique?

Marjorie : Moi, c’est le sentiment sur la glace. C’est un peu flou, mais juste d’avoir de la vitesse, de tourner. J’adore juste patiner, je trouve ça vraiment cool.

Zachary : Moi je dirais le feeling d’après compétition quand tu sens que tout ton travail est fait!

Quel est votre figure ou votre saut préféré?

Zachary : Je dirais que ma figure préférée, ça serait juste les transitions entre les éléments. Je trouve que c’est très agréable de patiner quand te n’as pas à te concentrer sur un geste technique, mais juste de danser comme tu le veux en fait.

Marjorie : C’est peut-être encore un peu flou, mais c’est quand ça marche bien! Comme une transition quand tu n’as pas trop à penser ou un One foot quand tu es habitué de le faire et que ça fait juste glisser, des twizzles qui tournent tout seuls qui sont en synchro. C’est quand tu n’as pas trop à penser, que c’est un peu le pilote automatique.

Quel est votre plus grande passion à l’extérieur du matin?

Marjorie : Moi je suis passionnée par l’EDI, l’équité, la diversité, l’inclusion. J’étudie là-dedans, c’est un sujet qui m’intéresse, ma mère travaille là-dedans. C’est une grande passion pour moi!

Zachary : Moi je fais du piano sur le côté, donc je dirais que ça serait ma passion!

Comment est-ce que vous vous détendez après une compétition?

Zachary : Je prends vraiment mon temps. Après la performance, quand on a reçu les pointages et tout, après tu vas dans le vestiaire et puis tu bouges à 2 à l’heure, toute l’adrénaline tombe. Donc après tu retournes à l’hôtel, tu retournes dans ton lit. Tu relaxes tout simplement!

Marjorie : Je pense que c’est de se déconnecter! Écouter quelque chose à la télé qui n’a pas rapport avec le patin, se démaquiller, prendre une bonne douche, passer du temps avec la famille. Vraiment s’enlever de la tête un peu ce qu’on vient de le faire parce que c’était tellement gros et essayer de déconnecter un peu c’est important.

Qui est le plus nerveux avant une compétition et qui réagit le plus quand il voit des scores?

Marjorie : Je pense que les deux, on est vraiment nerveux avant une compé. Je pense que Zach, t’as le goût de dire que c’est toi! (rires)

Zacharie : Je pense que je me suis quand même un peu amélioré, j’essaie de prendre le tout un peu plus chill. Quand tu sais que tous les entraînements se sont bien passés après souvent en compétition normalement, t’es juste posé, tu recueilles ce que t’as fait à ton entraînement. Mais je suis nerveux et Marjorie est nerveuse aussi!

Et pour les pointages, je dirais… personne! Ça dépend, les deux, on ne réagit pas beaucoup. On n’est pas très expressifs!