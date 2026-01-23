Deux enseignants de l’école secondaire de Mortagne, à Boucherville, François Desmarais et Véronique Picard, recevront à la fin du mois le Prix d’histoire du Gouverneur général 2025, l’une des plus hautes distinctions en histoire au Canada, décernée par la Société Histoire Canada. La cérémonie sera tenue à Ottawa, où ils recevront leur prix des mains de la gouverneure générale du Canada Mary Simon.

En 2024, ces deux enseignants ont dirigé un projet novateur intitulé Tissés serrés, une comédie musicale à saveur historique créée avec 135 élèves, en partenariat avec les artistes professionnels Marc Angers, violoniste, et Alexandre Belliard, auteur-compositeur-interprète.



La pièce retraçait l’histoire du Québec de Jacques Cartier jusqu’aux rébellions patriotes et à l’Union en 1840, avec des chansons interprétées par les élèves et des personnages historiques comme Pierre Boucher et les Premières Nations. Trois représentations devant 1 800 spectateurs ont couronné une année entière de travail ardu.



François Desmarais explique «qu’il est primordial que les élèves participent activement à leur apprentissage. Pour apprendre, il faut qu’ils s’investissent eux-mêmes, et non que l’enseignant mette tout dans leur tête».



Selon lui, le projet a été une réussite tant sur le plan de l’histoire que sur le plan humain. «Nos élèves ont vécu un projet d’accomplissement extraordinaire. Partir de zéro pour présenter une pièce devant leurs pairs et la population a créé un sentiment de fierté durable», mentionne-t-il.



Véronique Picard souligne également l’importance de comprendre l’histoire et nos erreurs. «Il est crucial que les jeunes s’intéressent à l’histoire, qu’ils comprennent ce qui s’est passé avant pour mieux se comprendre et accepter les autres. Connaître nos erreurs nous aide à construire une société plus ouverte et plus forte.»



Le projet Tissés serrés illustre parfaitement l’esprit des Prix d’histoire du Gouverneur général : reconnaître les initiatives qui rapprochent les jeunes de leur passé, tout en développant leur esprit critique et leur engagement citoyen.

