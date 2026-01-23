Le Centre commercial Ste-Julie situé au 99, boulevard des Hauts-Bois, à l’intersection du chemin du Fer-à-Cheval, est appelé à se transformer, mais avant de décider quoi que ce soit, la Ville a lancé une démarche de participation publique sur le redéveloppement de ce secteur.



La Municipalité a donc invité la population à participer à un atelier participatif, le 2 février, et à une consultation en ligne sur le potentiel de redéveloppement du site qui comprend entre autres le petit Maxi et le Jean Coutu. Il y aura également une consultation en ligne, qui se tiendra du 3 au 20 février sur la plateforme saintejulieconsulte.ca.



La Ville a indiqué que cette démarche «vise principalement à recueillir les commentaires, préoccupations, attentes et opportunités de la population de façon à orienter le projet, qui inclut notamment le maintien d’un marché d’alimentation et d’une pharmacie, ainsi que l’ajout de logements, afin que celui-ci reflète le plus possible et de manière constructive leurs besoins et leurs attentes avant de le présenter au Comité consultatif d’urbanisme».



Le journal La Relève a voulu savoir si un immeuble à logements serait construit sur une partie du stationnement situé derrière le Jean Coutu. «Pour le moment, aucun plan n’a été réalisé. L’objectif est d’entendre les citoyens avant que le promoteur se penche sur celui-ci», a précisé la conseillère en communication au Service des communications et relations avec les citoyens, Camille Richard.



Visite et atelier participatif



Le 2 février, les citoyens sont donc invités à prendre part à une visite extérieure du site d’environ 30 minutes, dès 18h, au 99, boulevard des Hauts-Bois. Le point de rassemblement sera dans le stationnement derrière la pharmacie.



L’atelier participatif se tiendra par la suite à 19h au gymnase de l’école Arc-en-ciel. Il y aura une séance d’information sur le projet ainsi que des tables de discussion permettant les échanges en lien avec le projet. Il est à noter que d’autres rencontres de participation citoyenne suivront lorsque le projet sera plus avancé.



Les citoyens qui souhaitent assister à la consultation citoyenne en personne, le 2 février, peuvent confirmer leur présence à l’adresse [email protected] ou par téléphone au 450 922-7111.





Cet article a été lu : 40