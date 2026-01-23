Entre expositions, lecture, plein air et ateliers créatifs, la Rive-Sud offre plusieurs options pour occuper le week-end des 24 et 25 janvier, peu importe la météo.

Nuit de la lecture à la bibliothèque de Boucherville

Au programme : prêt de livres, speed booking animé par l’autrice Josée Bournival, lecture publique, etc.

📅 24 janvier, de 19h à minuit

📍 À la bibliothèque Montarville-Boucher-De la Bruère, 501, chemin du Lac

Vernissage à Longueuil

Plein sud a le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition Configurations de Nicolas Grenier, le samedi 24 janvier, à 14h, en présence de l’artiste et de la commissaire, Marianne Cloutier. Vin, bières Boldwin et popcorn seront gracieusement offerts. Entrée libre.

📅 24 janvier, à 14h.

📍 Plein Sud, centre d’exposition en art actuel de Longueuil, 150, de Gentilly Est

Plein air à Châteauguay

Initiation au ski de fond, de 9h à 11h, au centre écologique Fernand-Seguin. Le groupe d’âge ciblé change chaque semaine. Le 24 janvier sera consacré aux skieurs de 13 ans et plus. Inscription requise et location de matériel sur place.

📅 24 janvier, de 9h à 11h

📍 Au centre écologique Fernand-Seguin, 257, rue Fernand-Seguin

Atelier créatif à Mercier

Atelier Fais ton terrarium, offert en collaboration avec Mercier Ville Fleurie. Activité gratuite, ouverte à tous, de 10h à 12h. Matériel requis : petit récipient de verre transparent de type petit aquarium ou vase. Les 8 à 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Le 25 janvier, au centre communautaire Roger-Tougas, inscription requise.

📅 25 janvier, de 10h à midi

📍 Au centre communautaire Roger-Tougas, 730, boulevard Saint-Jean-Baptiste (gratuit)

Exposition à La Prairie

Visite de l’exposition Sans crainte de l’artiste visuelle Kim Pov Eap, au centre multifonctionnel Guy-Dupré à La Prairie. Jusqu’au 26 avril.

📅 Jusqu’au 26 avril.

📍 Au centre multifonctionnel Guy-Dupré, 500, rue Saint-Laurent