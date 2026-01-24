La prochaine édition de la Course 12h-80km au profit de la Fondation Véro & Louis se tiendra le samedi 30 mai au parc de la Commune à Varennes. Les inscriptions pour cet événement caritatif débuteront le 22 janvier, avec un tarif lève-tôt jusqu’au 8 mars.



La Course 12h-80km est devenue en seulement deux ans un des événements phare de la Fondation Véro & Louis, alors que l’édition 2025 a permis d’atteindre de nouveaux sommets avec 650 participants et près de 300 000$ en fonds amassés.



L’activité permettra de soutenir le développement des Maisons Véro & Louis à travers le Québec, c’est-à-dire des milieux de vie durables et adaptés pour les adultes autistes.



La Course 12h-80km est ouverte à tous, alors que les participants peuvent courir ou marcher, en solo ou en équipe, selon leur rythme. Le parcours au parc de la Commune se compose d’une boucle de 5 km, avec un départ toutes les 45 minutes, sans obligation de compléter les 80 km.



Un tarif lève-tôt est en vigueur jusqu’au 8 mars, soit 45$ par adulte (13 ans et +), tandis que le tarif régulier s’appliquera à compter du 9 mars, soit 60$ par adulte. Pour un enfant accompagnateur (12 ans et moins), les frais demandés sont de 25$.



Rappelons qu’en tant que participant individuel, le montant minimal à amasser est de 300$ par adulte, alors que les enfants accompagnateurs n’ont pas à faire de collecte de fonds. La distance à parcourir est d’une ou plusieurs boucles de 5 km, au choix du coureur. Pour leur part, les équipes entre 2 et 16 participants devront pour leur part recueillir un montant minimal de 3 000$ pour tout le groupe.



Pour connaître tous les détails et pour s’inscrire:

https://www.jedonneenligne.org/fondationverolouis/campagne/course12h-80km/subscribe/





Cet article a été lu : 11